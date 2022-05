Aktien Frankfurt: Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid - Quartalszahlen dominieren

B├Ârsen News Aktien Frankfurt: Zur├╝ckhaltung vor US-Zinsentscheid - Quartalszahlen dominieren Von dpa-afx 04.05.2022 - 14:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Abwarten lautet am Mittwoch die Devise am deutschen Aktienmarkt vor einer voraussichtlich weiteren Leitzinserh├Âhung in den USA. Der Dax stand am Nachmittag mit 14 041 Punkten nur knapp ├╝ber dem Vortagesschluss. Der MDax der mittelgro├čen B├Ârsentitel verlor 0,54 Prozent auf 29 770 Z├Ąhler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins am Abend wegen der hohen Inflation wahrscheinlich in einem gro├čen Schritt um 0,5 Prozentpunkte anheben, erwarten Experten. Es w├Ąre der zweite Zinsschritt in Folge, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im M├Ąrz.

Wesentlich wichtiger als die am Markt bereits eingepreiste Zinsanhebung seien jedoch die Signale der Notenbank zur Inflationsentwicklung und der US-Konjunktur, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. "Der Drahtseilakt zwischen Inflationsbek├Ąmpfung und der Konjunkturstabilisierung in den USA ist wegweisend f├╝r die internationalen Finanzm├Ąrkte."

Vor den Entscheidungen der Fed ging es in Deutschland in der Berichtssaison weiter. Im Dax standen dabei mit auff├Ąlligen Kursbewegungen der Gesundheitskonzern Fresenius SE und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) im Blick. Fresenius gewannen 3,6 Prozent, f├╝r FMC ging es um 4,3 Prozent abw├Ąrts. Operativ seien die Gesch├Ąfte von Fresenius "nicht so schlecht wie bef├╝rchtet" verlaufen, schrieben die Analysten vom Investmenthaus Stifel. Bei FMC bem├Ąngelten die Experten von JPMorgan die Qualit├Ąt der Ergebnisse.