Aktien New York Ausblick: Freundlich am Tag der erwarteten Zinserhöhung

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag der wohl nĂ€chsten Leitzinserhöhung dĂŒrften die New Yorker Börsen am Donnerstag zunĂ€chst robust in den Handel starten. Anleger warten mit Spannung auf die geldpolitischen Entscheidungen und Begleitaussagen der US-Notenbank Fed. In Anbetracht der hohen Inflation wird davon ausgegangen, dass die Zinswende mit einer großen Anhebung um einen halben Prozentpunkt weitergeht. Es wĂ€re die deutlichste Straffung der Fed seit mehr als zwei Jahrzehnten.