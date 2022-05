Aktien Wien Schluss: RBI-Aktie verliert vier Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit schwÀcherer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab um 1,06 Prozent auf 3256,74 Einheiten nach. Auch an den europÀischen Leitbörsen herrschten zum Sitzungsende negative Vorzeichen vor. Die Wall Street tendierte im Verlauf ebenfalls im Minus.

Marktbeobachter verwiesen im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung auf zurĂŒckhaltende Investoren. An den FinanzmĂ€rkten wird erwartet, dass die Fed ihre im MĂ€rz begonnene Zinswende mit einer großen Anhebung um 0,5 Prozentpunkte fortsetzt. Es wĂ€re die deutlichste geldpolitische Straffung seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Am heimischen Aktienmarkt standen in der laufenden Berichtssaison Lenzing, FACC und Raiffeisen Bank International (RBI) mit Zahlenvorlagen im Fokus. Die RBI-Aktie verbilligte sich um deutliche vier Prozent. RBI ist mit einem klaren Gewinnanstieg ins neue Jahr gestartet. Der Nettogewinn lag bis MĂ€rz mit 442 Millionen Euro höher als im vierten Quartal 2021 mit 317 Millionen Euro und doppelt so hoch wie Anfang 2021 mit damals 216 Millionen Euro. Die Erste Group schreibt von einem Ergebnisausweis deutlich ĂŒber den Markterwartungen. Der Gewinnausblick wurde aber nach unten angepasst, aufgrund höherer Risikokosten in Osteuropa.