Aktien Europa Schluss: Verluste in Erwartung deutlicher US-Zinserhöhung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas AktienmĂ€rkte haben am Mittwoch vor dem US-Zinsentscheid sichtbar nachgegeben. Allgemein wird erwartet, dass in Anbetracht der hohen Inflation die Zinswende in den Vereinigten Staaten mit einer großen Anhebung um einen halben Prozentpunkt weitergehen wird. Es wĂ€re die deutlichste Straffung der US-Notenbank Fed seit mehr als zwei Jahrzehnten. Höhere Zinsen schmĂ€lern die AttraktivitĂ€t von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie etwa Anleihen.