Aktien Osteuropa Schluss: Verluste dominieren - Nur Moskau klar im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten osteuropĂ€ischen Börsen ist es zur Wochenmitte fast einheitlich nach unten gegangen. Einzig der Moskauer Aktienmarkt schloss klar fester. Vor der in KĂŒrze anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrschte europaweit an den MĂ€rkten ZurĂŒckhaltung. Mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten könnte die Fed die grĂ¶ĂŸte Zinsanhebung seit ĂŒber 20 Jahren vollziehen.