Aktien New York: Moderat positive Reaktion auf erwartungsgemäße Leitzinserhöhung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch erst einmal moderat positiv auf die Leitzinserhöhung der heimischen Notenbank Fed reagiert. Die WĂ€hrungshĂŒter hoben wie schon weithin erwartet den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte an - nun liegt er in einer Spanne von 0,75 bis 1,0 Prozent. Hintergrund des Schritts ist die hohe Inflation, die gegenwĂ€rtig so ausgeprĂ€gt ist wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. Bereits im MĂ€rz hatte die Notenbank die Zinswende mit einer ersten Zinsanhebung in der Corona-Pandemie eingeleitet. DarĂŒber hinaus will die Fed ihre durch Krisenmaßnahmen aufgeblĂ€hte Bilanz abschmelzen.