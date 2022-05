Aktien New York Schluss: Kurssprung - Fed-Aussagen begeistern Anleger

Aus China ist noch die in New York notierte Aktie Didi Global in der Lyft-Branche beheimatet. Die Papiere schafften es am Ende mit dem anziehenden Markt aber moderat ins Plus. Neben den schlechten Nachrichten der US-Konkurrenz wurde als Belastung auf die US-B├Ârsenaufsicht SEC verwiesen, die Ermittlungen aufnehme wegen des 2021 vollzogenen B├Ârsengangs. Wegen der US-Notiz haben bereits chinesische Regulierer das Unternehmen im Fokus.