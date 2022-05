Aktien Frankfurt Ausblick: US-Notenbankaussagen helfen dem Dax auf die Sprünge

B├Ârsen News Aktien Frankfurt Ausblick: US-Notenbankaussagen helfen dem Dax auf die Spr├╝nge Von dpa-afx 05.05.2022 - 08:17 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur Zinserh├Âhung vom Vorabend d├╝rften die Aktienkurse am Donnerstag kr├Ąftig anschieben. Zwar erh├Âhte die Fed wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte. Entgegen einigen Bef├╝rchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch gr├Â├čere Zinsschritte derzeit nicht in Erw├Ągung gezogen w├╝rden. Dieser Satz habe viel Angst aus dem Markt genommen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Verm├Âgensverwalter QC Partners.

Im sp├Ąten Handel an der Wall Street sowie am Morgen in Asien wurden die Kurse davon befl├╝gelt. Auch der Dax wird davon angetrieben, wie der X-Dax als Indikator f├╝r den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 14 280 Punkte signalisierte. Beim EuroStoxx 50 zeichnet sich ein um 2,3 Prozent h├Âherer Beginn ab.

Neben der hohen Inflation halte die Fed auch fest, dass sich die Wirtschaft langsamer und schw├Ącher entwickelt, merkte Altmann an. Sowohl der Corona-Lockdown in China als auch der Krieg in der Ukraine w├╝rden von der Fed explizit als wachstumshemmend genannt. Alles in allem fahre die Fed im Rahmen des Erwartbaren "den mildestm├Âglichen Kurs".

Neben den geldpolitischen Signalen k├Ânnte am Donnerstag auch die weiter laufende Bilanzsaison f├╝r positive Impulse sorgen, mit Quartalszahlen von Airbus, Vonovia , Zalando und BMW aus dem Dax sowie von vielen Unternehmen aus dem MDax und SDax .