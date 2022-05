Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt - Fed nimmt Anlegern die Furcht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende schieben die Aktienkurse am Donnerstag kr√§ftig an. Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Entgegen einigen Bef√ľrchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch gr√∂√üere Zinsschritte derzeit nicht in Erw√§gung gezogen w√ľrden.