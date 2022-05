Aktien Frankfurt: Auftaktschwung lässt etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag im Verlauf etwas von seinem Schwung im frĂŒhen Handel eingebĂŒĂŸt. Beruhigende Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende in den USA hatten den deutschen Leitindex zunĂ€chst ĂŒber 14 300 Punkte getrieben. Zuletzt gewann er beim Stand von 14 161 Punkten noch 1,36 Prozent. Das geopolitische Umfeld mache es den Investoren schwer, in den Euphorie-Modus zu wechseln, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.