30 Festnahmen bei Fan-Krawallen in Frankfurt

B├Ârsen News Aktien Frankfurt: Anleger greifen nach beruhigenden Fed-Aussagen zu Von dpa-afx 05.05.2022 - 14:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Verlauf der Zinswende haben die Aktienanleger am Donnerstag beruhigt. Der Dax gewann am Nachmittag 1,48 Prozent auf 14 172 Punkte, wenngleich er damit von seinem Auftaktschwung mit Kursen ├╝ber 14 300 Punkten etwas einb├╝├čte. In seinem ├╝bergeordneten Negativ-Trend seien die Chancen auf eine Stabilisierung leicht gestiegen, hie├č es von den Experten von Index Radar zu den charttechnischen Perspektiven.

Der MDax der mittelgro├čen B├Ârsentitel verbuchte einen Zuwachs von 0,86 Prozent auf 29 951 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,5 Prozent zu.

Die Fed hatte am Vorabend wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Entgegen einigen Bef├╝rchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch gr├Â├čere Zinsschritte derzeit nicht in Erw├Ągung gezogen w├╝rden. Die Anleger reagierten darauf erleichtert. "Die Angst war gro├č, dass die Fed angesichts ihres Bestrebens, die Inflation zu bek├Ąmpfen, keine Sensibilit├Ąt hinsichtlich einer konjunkturellen Abschw├Ąchung zeigen k├Ânnte", erkl├Ąrte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Neben den geldpolitischen Signalen sorgte die weiter laufende Bilanzsaison teils f├╝r positive Impulse. Airbus gewannen 7,7 Prozent. Der Flugzeughersteller habe starke Ergebnisse vorgelegt, hie├č es am Markt. Auch die Produktionsziele f├╝r 2025 kamen gut an. Der Autobauer BMW war im ersten Quartal profitabler als erwartet. Zuletzt reduzierte sich das Plus jedoch auf nur noch 0,4 Prozent.