Aktien New York Ausblick: Leichter Rückschlag nach Erholungsrally

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally im Anschluss an die Fortsetzung der US-Zinswende d├╝rften die Anleger am Donnerstag zun├Ąchst wieder ein Gang herunterschalten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein halbes Prozent tiefer auf 33 892 Punkte. Am Mittwoch hatte er sich um fast 3 Prozent erholt und war damit an die 50-Tage-Linie zur├╝ckgekehrt. Sie gilt als Gradmesser f├╝r den mittelfristigen Trend und l├Ąuft aktuell seitw├Ąrts.