Aktien New York: Verluste nach der Erholungsrally am Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag einen Teil ihrer krĂ€ftigen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Dazu dĂŒrften nicht zuletzt die schwachen Konjunkturdaten beigetragen haben, denn die ProduktivitĂ€t in der US-Wirtschaft brach im ersten Quartal deutlicher ein als befĂŒrchtet. Dass die Zahl der ErstantrĂ€ge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche ĂŒberraschend stieg, sollte dagegen kaum ins Gewicht fallen, denn im lĂ€ngerfristigen Vergleich bleibt das Niveau der HilfsantrĂ€ge weiterhin niedrig.