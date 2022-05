INDEX-FLASH: Gewinne beim Dax und EuroStoxx verpuffen im Tagesverlauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anfängliche Euphorie an den europäischen Börsen ist am Donnerstag im Verlauf wieder verflogen. Zunächst waren der Dax und der EuroStoxx 50 den am Vorabend mächtig angezogenen US-Börsen noch gefolgt mit deutlichen Gewinnen, die am Nachmittag nach der Wiederaufnahme des Handels in New York aber wieder vollständig verloren gingen. Der Dax lag zuletzt mit 13 976 Zählern in etwa auf Vortagsniveau, während der EuroStoxx mit 0,1 Prozent ins Minus gerutscht war. In der Spitze hatten die beiden Leitindizes jeweils fast 2,5 Prozent zugelegt.