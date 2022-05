Aktien New York: Herbe Verluste nach der Erholungsrally am Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Wie gewonnen, so zerronnen: Die US-Börsen haben nach einer krĂ€ftigen Erholung zur Wochenmitte am Donnerstag wieder massiv nachgegeben. FĂŒr erhöhte NervositĂ€t sorgte die ĂŒber drei Prozent gestiegene Rendite fĂŒr zehnjĂ€hrige US-Staatsanleihen. Zudem brach die ProduktivitĂ€t in der US-Wirtschaft im ersten Quartal deutlicher ein als befĂŒrchtet und sank so stark wie seit 1947 nicht mehr. Dass die Zahl der ErstantrĂ€ge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche ĂŒberraschend stieg, sollte dagegen kaum ins Gewicht fallen, denn im lĂ€ngerfristigen Vergleich bleibt das Niveau der HilfsantrĂ€ge weiterhin niedrig.