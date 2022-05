Aktien Wien Schluss: Aktien von Verbund und EVN brechen ein

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit massiven Verlusten präsentiert. Der ATX gab um beachtliche 3,24 Prozent auf 3151,27 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es nach klaren Verlaufsgewinnen zum Sitzungsende überwiegend Rückgänge zu sehen, nachdem im Späthandel eine sehr schwache Stimmung an der Wall Street europaweit die Aktienkurse belastet hatten.