Aktien Osteuropa Schluss: Verluste - Nur Moskau erneut im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben am Donnerstag mehrheitlich nachgegeben. Im spÀteren Handelsverlauf belastete vor allem die Talfahrt an der Wall Street. Konjunkturseitig steht die Woche weiter im Zeichen der Notenbanksitzungen. An diesem Tag nun wurde in Tschechien und Polen an den Zinsschrauben gedreht.