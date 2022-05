DAX-FLASH: Dax stagniert weiter an der Marke von 14 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation am deutschen Aktienmarkt d├╝rfte sich auch am letzten Handelstag der Wochen fortsetzen. Nachdem der R├╝ckenwind der US-Notenbank Fed am Vortag schnell verpufft war, sind vor dem Wochenende etwas schw├Ąchere Kurse zu erwarten. Die Aussicht auf kr├Ąftig steigende Zinsen bei gleichzeitig ungewissen konjunkturellen Aussichten hat die B├Ârsen unver├Ąndert im Griff. Zudem d├╝rften die Anleger vor dem Arbeitsmarktbericht aus den USA am fr├╝hen Nachmittag in den Wartemodus gehen.