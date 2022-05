Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Verluste nach schwachen US-Vorgaben

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zumeist deutliche Verluste verzeichnet. Sie folgten damit den schwachen Vorgaben der Wall Street. Auch auf Wochensicht liegen die Märkte in Fernost leicht im Minus.

Die Zinsaussagen der US-Notenbank, die zunächst noch für Aufatmen an den Märkten gesorgt hatte, entfaltete im Nachgang eine gegensätzliche Wirkung. Die Marktteilnehmer seien offensichtlich zu der Erkenntnis gelangt, dass die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell durchaus auf einen strikten geldpolitischen Kurs und das damit verbundene Risiko einer Rezession hindeuteten, erläuterte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Dies habe die US-Börsen entsprechend hart getroffen und an den asiatischen Börsen Spuren hinterlassen.