Aktien Frankfurt Eröffnung: Schwach - Zinsanstieg bleibt zentrales Thema

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am letzten Handelstag der Woche die Kursverluste ausgeweitet. Vom Rückenwind der US-Notenbank Fed, der am Vortag den Dax zeitweise noch über 14 300 Punkte steigen ließ, ist nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Die Aussicht auf kräftig anziehende Zinsen bei gleichzeitig ungewissen konjunkturellen Aussichten hat die Börse n unverändert im Griff.

Mit etwas Abstand bewerteten die Anleger die Zinsentscheidung der Fed jetzt anders als im unmittelbaren Nachgang, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsianer trauten der Fed im Moment eher nicht zu, die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig die Wirtschaft vor einem heftigen Absturz zu bewahren. "Und für die Börsianer gilt als ausgemacht, dass die Fed der Inflations-Bekämpfung Vorrang einräumt." So stieg denn auch am Vortag die Rendite auf zehnjährige US-Staatspapiere auf über drei Prozent, was wiederum an der Technologiebörse Nasdaq einen erneuten Ausverkauf auslöste.