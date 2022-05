Aktien Frankfurt: Scharfer Gegenwind für den Dax - Zinsanstieg zentrales Thema

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gegenwind fĂŒr den deutschen Aktienmarkt nimmt vor dem Wochenende nochmals zu. Die hohe Inflation, anziehende Zinsen und gleichzeitig ungewisse konjunkturelle Aussichten sind eine gefĂ€hrliche Mischung, der sich die Kurse kaum entziehen können. So weitete der Dax am Freitag seine Vortagesverluste um 1,07 Prozent aus auf 13 754 Punkte. FĂŒr die erste Maiwoche zeichnet sich damit ein Minus von 2,4 Prozent ab.

Mit etwas Abstand bewerteten die Anleger die Zinsentscheidung der Fed vom Mittwoch jetzt anders als im unmittelbaren Nachgang, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Börsianer trauten der Fed im Moment eher nicht zu, die Inflation zu bekĂ€mpfen und gleichzeitig die Wirtschaft vor einem heftigen Absturz zu bewahren. "Und fĂŒr die Börsianer gilt als ausgemacht, dass die Fed der Inflations-BekĂ€mpfung Vorrang einrĂ€umt." So stieg denn auch am Vortag die Rendite auf zehnjĂ€hrige US-Staatspapiere auf ĂŒber drei Prozent, was wiederum an der Technologiebörse Nasdaq einen erneuten Ausverkauf auslöste.