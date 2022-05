Aktien New York Ausblick: Wall Street tut sich nach Kurseinbruch weiter schwer

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem US-Arbeitsmarktbericht hat sich für die Wall Street am Freitag nur kurz eine Stabilisierung angedeutet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG nun aber wieder einen schwächeren Auftakt. Er taxiert den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent im Minus auf 32 930 Punkte. Am Donnerstag hatte der US-Leitindex mit einem Schlag eine dreitägige Erholung zunichtegemacht hatte.

"Bei ihren Maßnahmen müssen die Zentralbanken in der jetzigen Situation auch schädliche Nebenwirkungen auf die Konjunktur in Kauf nehmen. Die Inflationsbekämpfung hat jetzt Vorrang", erklärte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DekaBank. Hatten die Anleger am Mittwoch noch erleichtert reagiert, dass der Zinsschritt der Fed nicht noch höher ausgefallen war, war am Vortag wieder Vorsicht angesagt wegen weiteren Wirkungen der Zinserhöhungen, so Kater.