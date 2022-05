Aktien Frankfurt: Dax bleibt auch nach US-Jobdaten deutlich im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach frischen Arbeitsmarktdaten aus den USA hat der Dax am Freitag seine Verluste nur kurz etwas eingegrenzt. Letztlich halfen die Daten ihm aber nicht. So notierte der Leitindex am Nachmittag 1,41 Prozent tiefer auf 13 707 Punkte. FĂŒr die erste Maiwoche zeichnet sich damit ein Minus von 2,8 Prozent ab.

In der US-Wirtschaft wurden im April mehr ArbeitsplÀtze geschaffen als erwartet. Der Arbeitsmarkt sei in einer sehr robusten Verfassung, schrieben die Volkswirte der Helaba zu den Daten. Da auch die Stundenlöhne weiter stiegen, stehe der Arbeitsmarktbericht den geplanten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nicht im Wege.

Insgesamt belastete den deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende die Mischung aus hoher Inflation, anziehenden Zinsen und gleichzeitig steigenden Rezessionssorgen. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch als Reaktion auf die hohe Inflation den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Zugleich betonte Fed-Chef Jerome Powell, bei der weiteren Zinswende wĂŒrden noch grĂ¶ĂŸere Zinsschritte zurzeit nicht in ErwĂ€gung gezogen. Dies beflĂŒgelte die AktienmĂ€rkte aber nicht lange, denn am Fortgang der Zinswende gibt es keine Zweifel und Anleger fĂŒrchten, dass steigende Zinsen die Wirtschaft abwĂŒrgen und in eine Rezession fĂŒhren.