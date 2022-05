WOCHENAUSBLICK: Hoffnung auf ein einstweiliges Ende der Dax-Talfahrt

Und nach der Absage der US-Notenbank (Fed) an einen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten, der zun├Ąchst f├╝r Erleichterung an den B├Ârsen und Verlusten am Anleihemarkt gesorgt hatte, verunsichert nun so, dass sich das Bild "komplett gedreht" hat, wie Apelt au├čerdem schreibt. "Speziell nach der Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch ist das Thema Inflationsdynamik durch die Marktteilnehmer mit einer h├Âheren Priorit├Ąt versehen worden", konstatiert auch Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. Denn die Renditen von US-Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen stiegen im Wochenvergleich kr├Ąftig, Aktien fielen und der Euro-Dollar-Kurs notiert wieder nahe an einem Mehrjahrestief.

Quartalsbilanzen stehen in der neuen Woche gleich am Montag vom Halbleiterhersteller Infineon an, dessen Wachstumstempo sich im zweiten Gesch├Ąftsquartal verlangsamt haben d├╝rfte. Am selben Tag wird zudem auch nerv├Âs in Richtung Russland geschaut, denn dort stehen die allj├Ąhrlichen Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" im Zweiten Weltkrieg an. "Trotz mancher Spekulationen wird Wladimir Putin keinen dramatischen Kurswechsel - in welche Richtung auch immer - verk├╝nden", glaubt jedoch Apelt von der Helaba mit Blick auf die Entwicklungen im Ukraine-Krieg, der nunmehr schon fast drei Monate tobt.