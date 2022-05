Aktien Wien Schluss: Dritter Verlusttag in Folge

"Noch gibt es keine klaren Hinweise auf eine Abkühlung des überhitzten Arbeitsmarktes. Die Fed hat darauf mit einem stärkeren Tritt auf die geldpolitische Bremse reagiert und die Leitzinsen am Mittwoch um 50 Basispunkte erhöht. Zudem hat Fed-Chef Jerome Powell weitere große Zinsschritte angekündigt. Wir erwarten, dass der Leitzins zu Jahresende bei 3,00 Prozent steht, was einer Erhöhung um 275 Basispunkte seit Ende 2021 entspräche", so die Commerzbank-Analysten.

In Wien zeigten sich Energiewerte, die am Vortag massive Verluste erlitten hatten, über weite Strecken ein wenig höher, sie brachten ihre Gewinne aber nicht über die Ziellinie. Verbund fielen um 0,1 Prozent und EVN gaben um 0,5 Prozent nach. Die beiden Stromversorger hatten am Donnerstag binnen eines Handelstages über 5,4 Milliarden Euro an Marktwert verloren. Hintergrund waren Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), darüber nachzudenken, deren Gewinne abzuschöpfen.

Kurz vor Handelsende wurde bekannt, dass die OMV AG und Koch Industries Inc. in den Bieterkampf um die Thermoplastik-Sparte der Royal DSM NV eingestiegen sind, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen laut Nachrichtenagentur Bloomberg. Es werde erwartet, dass das österreichische und das US-Petrochemieunternehmen in der nächsten Bieterrunde Angebote für den Geschäftsbereich Engineering Materials von DSM vorlegen, so die Personen. Die Bewertung könnte bei mehr als 3 Milliarden Euro liegen. OMV-Papiere gaben 0,4 Prozent nach.

Polytec legte Zahlen zum ersten Quartal vor. Der Autozulieferer hat demnach etwas mehr umgesetzt als in der Vorjahresperiode und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz lag bei 148,8 Millionen Euro - ein Zuwachs von 0,7 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) schrumpfte von 6,7 Millionen auf 2,9 Millionen Euro. Nach Steuern blieben dem Unternehmen noch 1,7 Millionen Euro, nach 4,8 Millionen im Vorjahr. Die Papiere schlossen prozentuell unverändert.

Personelle Änderungen wurden am Vorabend nach Börsenschluss bei der Strabag bekannt. Klemens Haselsteiner wird Vorstandschef beim Bauriesen - der drittälteste Sohn des Konzern-Architekten Hans-Peter Haselsteiner folgt per 1. Januar 2023 Thomas Birtel nach. Die Aktien beendeten die Sitzung um 3,4 Prozent schwächer.