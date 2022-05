B├Ârsen News Aktien New York Schluss: Wall Street nach Achterbahnfahrt im Minus Von dpa-afx 06.05.2022 - 22:22 Uhr Lesedauer: 3 Min.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist auch am Freitag nicht zur Ruhe gekommen. Nach dem US-Jobbericht blieben die Anleger in Erwartung weiterer drohender Zinserh├Âhungen nerv├Âs. Der Dow Jones Industrial hatte in der Spitze eineinhalb Prozent verloren, aber auch einen kurzen Ausflug ins Plus geschafft. Am Ende gab er um 0,30 Prozent auf 32 899,37 Punkte nach. Im Wochenverlauf hat er damit fast gleich viel verloren.

Achterbahn-├Ąhnliche Schwankungen pr├Ągten in diesen Tagen den Aktienmarkt, hie├č es. An der Nasdaq-B├Ârse hatte der technologielastige Nasdaq 100 am Freitag im Extrem sogar zweieinhalb Prozent verloren beziehungsweise ein halbes Prozent gewonnen. Am Ende blieben mit einem Abschlag von 1,22 Prozent auf 12 693,54 Punkte deutlichere Verluste ├╝brig als im Dow. Als dritter US-Index im Bunde fiel der breiter gefasste S&P 500 um 0,57 Prozent auf 4123,34 Punkte.

Die Anleger m├╝ssten sich derzeit drei Problemen gleichzeitig stellen: Nachlassendem Wachstum, h├Âheren Kosten und steigenden Zinsen, sagte Marktstratege Sean Darby von der Investmentbank Jefferies. Zwar hat die US-Wirtschaft im April mehr Arbeitspl├Ątze geschaffen als erwartet, dies hat aber f├╝r Anleger eine Kehrseite: Laut dem NordLB-Analysten Tobias Basse bleibt die US-Notenbank Fed mit ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck.

"Bei ihren Ma├čnahmen m├╝ssen die Zentralbanken in der jetzigen Situation auch sch├Ądliche Nebenwirkungen auf die Konjunktur in Kauf nehmen. Die Inflationsbek├Ąmpfung hat jetzt Vorrang", sagte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank. Entsprechend wurde der j├╝ngste Arbeitsmarktbericht am Freitag besonders kritisch be├Ąugt. Dieser zeigte, dass die US-Wirtschaft im April mehr Arbeitspl├Ątze geschaffen hatte als erwartet.