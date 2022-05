B├Ârsen News Aktien Frankfurt Ausblick: Kurskorrektur geht wohl weiter Von dpa-afx 09.05.2022 - 08:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Vorzeichen rot. International ist die B├Ârsenstimmung angespannt und so d├╝rfte die Kurskorrektur zu Wochenbeginn wohl weiter gehen. Am Montag signalisiert der X-Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Dax-Minus von 1,2 Prozent auf 13 508 Punkte. Damit droht der Rutsch unter das April-Tief in Richtung des Niveaus von Anfang M├Ąrz. Seit seinem Zwischenhoch Ende M├Ąrz bei 14 925 Punkten befindet sich der deutsche Leitindex im Abw├Ąrtstrend, ├╝bergeordnet sogar seit Anfang Januar.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgeh├Ârt hat. Die B├Ârsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. "Wir haben im Moment ├╝berall Risiken. Da f├Ąllt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger sorgen sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum. Als gro├če Unsicherheitsfaktoren bleiben der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der aktuell in China erlassenen Pandemie-Einschr├Ąnkungen. Von dort kamen am Montag schwache Handelszahlen.

Schwankungen an den US-B├Ârsen vom Freitag zeugen von der Nervosit├Ąt der Anleger und diese Erkenntnis setzte sich am Montag in Asien mit deutlicheren Kursverlusten vor allem in Japan fort. Auch die Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" ├╝ber Hitler-Deutschland in Moskau sorgen f├╝r Anspannung, zumal die USA und andere G7-Staaten im Vorfeld neue Sanktionen gegen Russland verk├╝ndet haben. Die Strafma├čnahmen zielen nach Angaben der US-Regierung unter anderem auf den wichtigen russischen Energiesektor ab.