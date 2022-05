Aktien Europa: Talfahrt setzt sich fort - Inflations- und Zinsängste dominieren

"In einem Umfeld aus Krieg, Inflation und steigenden Zinsen bringen die Investoren ihr Kapital in Sicherheit und werfen alles, was Risiko hei√üt, aus ihren Depots", erkl√§rte Kapitalmarktstratege J√ľrgen Molnar von RoboMarkets. "Was allerdings nicht in dieses Bild passt, sind die Ergebnisse der laufenden Berichtssaison. Denn die Unternehmen legen sehr gute Zahlen und gr√∂√ütenteils auch stabile Ausblicke f√ľr die Zukunft vor."