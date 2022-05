Der Ölmarkt steht unter Druck, Rohöl verbilligte sich am Montag merklich. Der Grund liegt vor allem in der strikten Corona-Politik von China. Ein schrittweises Ölembargo der G7-Länder gilt indes als eingepreist.

Die Ă–lpreise sind am Montag merklich gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,51 US-Dollar . Das waren 1,91 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis fĂĽr ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 2,17 Dollar auf 107,60 Dollar.

In der EU wird derzeit an einem entsprechenden Verbot gearbeitet, das jedoch in einzelnen Ländern auf Widerstand trifft. Für etwas Beruhigung sorgte offenbar die Rede von Kreml-Chef Wladimir Putin. So erklärte er der Ukraine nicht offiziell den Krieg und ordnete auch keine Generalmobilmachung an. Dies war von einigen Beobachtern befürchtet worden.