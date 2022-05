Aktien Europa Schluss: Indizes beschleunigen Talfahrt - Umfeld belastet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste AktienmĂ€rkte haben am Montag ihre jĂŒngsten Verluste deutlich ausgeweitet und sind auf Talfahrt gegangen. "In einem Umfeld aus Krieg, Inflation und steigenden Zinsen bringen die Investoren ihr Kapital in Sicherheit und werfen alles, was Risiko heißt, aus ihren Depots", erklĂ€rte Kapitalmarktstratege JĂŒrgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. "Was allerdings nicht in dieses Bild passt, sind die Ergebnisse der laufenden Berichtssaison. Denn die Unternehmen legen sehr gute Zahlen und grĂ¶ĂŸtenteils auch stabile Ausblicke fĂŒr die Zukunft vor."