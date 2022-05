Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor allem in Warschau und Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die B├Ârsen in Mittel- und Osteuropa sind am Montag mit Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Die fortgesetzte klar negative internationale Anlegerstimmung belastete auch zum Wochenauftakt. Marktbeobachter verwiesen weiterhin auf mehrere Gr├╝nde f├╝r die hohe Risikoaversion. Angef├╝hrt wurden der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation, steigende Zinsen und Probleme in den Lieferketten wegen der strikten Covid-Politik Pekings.