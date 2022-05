Aktien New York: Kursrutsch - Welle der Risikoaversion an den Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-AktienmĂ€rkte haben am Montag ihre jĂŒngste SchwĂ€che fortgesetzt und sind mit deutlichen KursabschlĂ€gen in die neue Woche gestartet. FĂŒr Druck sorgten HĂ€ndlern zufolge BefĂŒrchtungen, dass der Kampf gegen die Inflation und Chinas rigide Maßnahmen zur EindĂ€mmung der Corona-Pandemie das Wirtschaftswachstum belasten.