Aktien New York Schluss: Ausverkauf im Tech-Segment - Konjunktursorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Ausverkauf bei Technologieaktien hat die Stimmung an den US-Börsen noch weiter verdĂŒstert. Auch Standardwerte mussten am Montag deutlich Federn lassen. FĂŒr Druck sorgten HĂ€ndlern zufolge BefĂŒrchtungen, dass der Kampf gegen die Inflation und Chinas rigide Maßnahmen zur EindĂ€mmung der Corona-Pandemie das Wirtschaftswachstum belasten.