dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabilisierung erwartet

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach dem Rutsch auf ein Tief seit Mitte MĂ€rz zu Wochenbeginn dĂŒrfte sich der Dax am Dienstag etwas fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 13 430 Punkte. An der Wall Street war die Talfahrt am Montag zwar weitergegangen, auch hier rechnet IG aktuell aber mit einer Erholung. GeprĂ€gt sei der stĂ€rkste Kursrutsch seit den ersten Tagen der Corona-Pandemie von Sorgen vor einer globalen Wachstumsdelle, hieß es bei den Experten der Commerzbank. Marktbeobachter der Credit Suisse sehen ein "Extremlevel an Pessimismus" und nennen dafĂŒr vier GrĂŒnde: Inflation, steigende Zinsen, Lieferkettenprobleme sowie geopolitische Krisen. Dabei seien die Aussichten fĂŒr die FinanzmĂ€rkte gar nicht so schlecht, wie es aktuell scheine, zumindest fĂŒr dieses Jahr. Die Credit-Suisse-Fachleute warnen explizit vor "PanikverkĂ€ufen".