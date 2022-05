Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gegenbewegung nach schwachem Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rutsch auf ein Tief seit Mitte März zu Wochenbeginn dürfte sich der Dax am Dienstag etwas fangen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,8 Prozent auf 13 490 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone wird zum Handelsstart 0,6 Prozent höher erwartet. An der Wall Street war die Talfahrt am Montag zwar weitergegangen, auch hier rechnet IG aktuell aber mit einer Erholung.