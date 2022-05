Aktualisiert am 10.05.2022 - 11:22 Uhr

Dating-App Grindr geht an die Börse

Grindr, die Dating-App für die LGBTQ+-Community, zählt weltweit 10,8 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer. 2009 startete das Unternehmen als Start-Up – jetzt geht es mit einer Bewertung von 2,1 Milliarden US-Dollar an die Börse.

Die Dating-Plattform für Schwule, Grindr, will an die Börse. Das US-Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es sich dafür mit einer speziellen Akquisitionsgesellschaft zusammengeschlossen hat. Das Unternehmen wird demnach auf 2,1 Milliarden Dollar (zwei Milliarden Euro) bewertet und voraussichtlich 384 Millionen Dollar aus dem Börsengang einnehmen. Mit dem Geld wolle Grindr "die Möglichkeiten, die es der LGBTQ+-Community bietet, weiter ausbauen", erklärte Unternehmenschef Jeff Bonforte.