Aktien Frankfurt: Ausverkauf vorerst gestoppt

Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,73 Prozent auf 13 612 Punkte. Der MDax der mittelgro├čen B├Ârse ntitel legte um 0,93 Prozent auf 28 074 Z├Ąhler zu. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stand 1,7 Prozent h├Âher. Investoren sollten mit weiter hohen Schwankungen an den Aktienm├Ąrkten rechnen, schrieb der Chef-Anlagestratege Mark Haefele von der UBS. Eine wom├Âglich sinkende Inflation in den kommenden Monaten k├Ânnte die Sorgen der Anleger ├╝ber eine sch├Ąrfere geldpolitische Gangart der US-Notenbank Fed aber etwas mildern.

Neben Quartalszahlen von Unternehmen standen am Vormittag in Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen auf der Agenda. Die befragten Finanzmarktanalysten s├Ąhen die Situation nicht mehr ganz so tr├╝b wie in den vergangenen zwei Monaten, schrieb Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Trotz der Verbesserung bleibe die Skepsis aber gro├č.