Aktien Europa: Stabilisierung nach Talfahrt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienm├Ąrkte haben sich am Dienstag stabilisiert. Die steigenden US-Futures lieferten R├╝ckenwind. Der EuroStoxx 50 stieg am sp├Ąten Vormittag um 1,5 Prozent auf 3579,24 Z├Ąhler. Der Pariser Leitindex Cac 40 kletterte um 1,2 Prozent auf 6155,75 Punkte. F├╝r den Londoner FTSE 100 ging es um 0,8 Prozent auf 7275,25 Punkte nach oben.

Kapitalmarktstratege J├╝rgen Molnar von RoboMarkets verwies auch auf die Beruhigung am US-Anleihemarkt. "Gestern stieg die Rendite der 10-j├Ąhrigen US-Staatsanleihe zun├Ąchst ├╝ber die Marke von 3,2 Prozent, gab dann aber wieder nach", so Molnar. "Kann der Zinsanstieg auch in den kommenden Tagen gebremst werden, besteht die Chance auf eine Bodenbildung vor allem bei den stark ├╝berverkauften Technologiewerten, was auch den Gesamtmarkt stabilisieren d├╝rfte."

In der Spitzengruppe des Feldes lagen die volatilen Autowerte. Sie erholten sich damit von den Abgaben am Vortag. Noch besser entwickelten sich die Bauwerte. Hier zogen Holcim um 3,2 Prozent an. Die indische Tochter ist laut einem Medienbericht im Visier der JSW Group. Das Stahl- und Energiekonglomerat des indischen Industriellen Sajjan Jindal will demzufolge ein Kaufangebot in der H├Âhe von 7 Milliarden US-Dollar f├╝r das Indien-Gesch├Ąft von Holcim vorlegen.