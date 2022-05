Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Verlustserie etwas erholt

Die Aktien der Porsche SE verloren dagegen drei Prozent und wurden so nach den Zahlen der Volkswagen-Beteiligungsgesellschaft zum Schlusslicht. Der geplante B├Ârsengang der gleichnamigen VW-Sportwagentochter Porsche bleibt in der Schwebe. Am Dienstag hie├č es, es gebe noch keine endg├╝ltige Entscheidung.

Auf der anderen MDax-Seite ging es f├╝r Fraport um 3,9 Prozent nach unten. Der Frankfurter Flughafenbetreiber blieb trotz der Erholung des Passagierverkehrs im ersten Quartal ├╝berraschend tief in den roten Zahlen. Von Aurubis wurde ein Gewinnsprung vermeldet, mit einem Minus von 7,4 Prozent sackte die Aktie aber weiter ab. Die LBBW sprach dem Kupfer konzern in Erwartung eines Gewinneinbruchs im kommenden Gesch├Ąftsjahr eine Verkaufsempfehlung aus.

Auf schloss der EuroStoxx 50 0,8 Prozent im Plus auf 3554,80 Punkten. In Paris und London waren die Vorzeichen am Ende auch positiv, aber mit moderateren Gewinnen. Der New Yorker Dow Jones Industrial war dagegen nach solidem Start schon wieder in die Verlustzone gerutscht. Zum Handelsschluss in Europa verlor er gut ein halbes Prozent.