Aktien Europa Schluss: Stabilisierung nach steiler Talfahrt

Marktstratege J├╝rgen Molnar von RoboMarkets verwies zur Begr├╝ndung f├╝r die Erholung auf die Beruhigung am US-Anleihemarkt. "Gestern stieg die Rendite der 10-j├Ąhrigen US-Staatsanleihe zun├Ąchst ├╝ber die Marke von 3,2 Prozent, gab dann aber wieder nach", so Molnar. Auch am Dienstag gingen die US-Renditen zur├╝ck. "Kann der Zinsanstieg auch in den kommenden Tagen gebremst werden, besteht die Chance auf eine Bodenbildung vor allem bei den stark ├╝berverkauften Technologiewerten, was auch den Gesamtmarkt stabilisieren d├╝rfte."