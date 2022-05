Aktien New York Schluss: Erholung des Dow erweist sich als Strohfeuer

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch nach einem sehr schwachen Wochenauftakt hat es am Dienstag am US-Aktienmarkt nur kurze Zeit fĂŒr eine Erholung gereicht. Ging der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 1,6 Prozent in den Handel, so drehte er nur gut eine Stunde spĂ€ter wieder in rotes Terrain und fiel auf ein weiteres Tief seit MĂ€rz vergangenen Jahres. Zu sehr lasten steigende Zinsen und die Gefahr einer wirtschaftlichen Schrumpfung auf der Stimmung der Investoren. Zum Handelsende verlor der Dow 0,26 Prozent auf 32 160,74 Punkte.