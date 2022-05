Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierungsversuch hält an vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten arbeitet der Dax am Mittwoch weiter an seiner Stabilisierung. Der X-Dax als Indikator fĂŒr den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,3 Prozent auf 13 574 Punkte. Tags zuvor war der Dax sogar schon bis auf 13 719 Punkte gestiegen, bevor ihn am Nachmittag die KrĂ€fte verließen. Das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 wird ein halbes Prozent höher erwartet.