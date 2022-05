Die Ă–lpreise sind am Mittwoch im frĂĽhen Handel deutlich gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,33 US-Dollar . Das waren 2,87 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis fĂĽr ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,47 Dollar auf 102,23 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge mit der günstigeren Corona-Lage in China erklärt. Die Metropolen Peking und Shanghai meldeten zuletzt weniger Infektionen. Damit rückt die Möglichkeit geringerer Corona-Beschränkungen in den Blick. Seit Wochen geht die chinesische Führung mit scharfen Ausgangssperren gegen das sich ausbreitende Virus vor. Die Binnenkonjunktur und der Ölverbrauch werden dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen.