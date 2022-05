Aktien Europa: Weiter auf Erholungskurs - Autowerte gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienm├Ąrkte haben am Mittwoch ihre Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 stieg am sp├Ąten Vormittag um 1,7 Prozent auf 3613,91 Z├Ąhler. Der Pariser Leitindex Cac 40 kletterte unterdessen um 1,81 Prozent auf 6227,63 Punkte. F├╝r den Londoner FTSE 100 ging es um 1,1 Prozent auf 7319,59 Punkte nach oben.

Positive Signale aus Asien f├Ârderten die am Vortag eingeleitete Gegenbewegung. Sinkende Corona-Zahlen in Schanghai sch├╝rten dabei "die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Lockdowns", wie Fondsmanager Thomas Altmann vom Verm├Âgensverwalter QC Partners anmerkte.

An die US-Verbraucherpreise f├╝r April am Nachmittag kn├╝pft sich zudem die Erwartung nachlassenden Preisdrucks. "Die per saldo feststellbare, leichte Entspannung bei den Energiepreisen im letzten Monat wird einen d├Ąmpfenden Einfluss auf den Verbraucherpreisindex haben", prognostizierten die Volkswirte der Helaba. "Alles in allem d├╝rfte die Gesamtteuerung den Zenit wohl ├╝berschritten haben."