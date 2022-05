Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich weiter mit Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten stabilisiert sich der Dax am Mittwoch weiter. An einem Tag mit einer Flut an Quartalszahlen deutscher Unternehmen baute der Leitindex seine Gewinne gegen Mittag mit 13 675,32 Punkten auf 1,04 Prozent aus. Der MDax gewann 0,84 Prozent auf 28 262,99 Z├Ąhler und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte sogar 1,7 Prozent zu.