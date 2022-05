Aktien Frankfurt: Hohe US-Inflationsdaten bremsen die Dax-Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Inflationsdaten haben am Mittwoch die Erholung des Dax merklich gebremst. Die Teuerung in den USA fiel mit 8,3 Prozent höher als erwartet aus und dies gab den Anlegern wieder zu denken. Nachdem der Leitindex bis zu 1,5 Prozent gewonnen hatte, lag er zuletzt nur noch knapp mit 0,16 Prozent im Plus bei 13 556,52 Punkten.

Der MDax gewann am Nachmittag noch 0,50 Prozent auf 28 166,28 ZĂ€hler und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte noch 0,2 Prozent zu. In New York zeichneten sich fĂŒr den Dow Jones Industrial und vor allem an der Nasdaq-Börse derweil wieder Verluste ab.