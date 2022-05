Aktien New York Ausblick: Enttäuschende Inflationszahlen trüben Handelsstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende US-Inflationszahlen haben die zunächst erwartete Erholung der Wall Street am Mittwoch zunichtegemacht. Den Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG eine gute halbe Stunde vor Börsenstart rund 0,5 Prozent tiefer bei 31 992 Punkten. Vor Bekanntgabe der Inflationsdaten war der Dow zeitweise bei über 32 500 Zählern erwartet worden. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde zuletzt mit rund 1,5 Prozent im Minus gesehen, davor hingegen 1,1 Prozent im Plus.