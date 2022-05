Aktien New York: Dow sinkt weiter - Keine Entwarnung bei Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Enttäuschende Inflationszahlen haben am Mittwoch eine durchgreifende Erholung an der Wall Street durchkreuzt. Die Verbraucherpreise sind im April stärker gestiegen als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab daraufhin im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 32 091 Punkte nach. Vor Bekanntgabe der Inflationsdaten hatte es noch nach einer Kurserholung ausgesehen nach den jüngsten herben Verlusten.