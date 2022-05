Aktien New York: Dow trotzt überraschend hoher Inflation

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz entt├Ąuschend hoher Inflationszahlen haben sich die US-B├Ârsen am Mittwoch etwas stabilisiert. Die Verbraucherpreise sind st├Ąrker gestiegen als erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab daraufhin im fr├╝hen Handel zun├Ąchst nach, drehte dann aber ins Plus. Das betrug zuletzt 0,56 Prozent auf 32 340 Punkte. Vom j├╝ngsten Hoch des Dow im April bei knapp 35 500 Z├Ąhlern hatte der Index zuletzt fast zehn Prozent eingeb├╝├čt.