Aktien Wien Schluss: ATX schließt 1,8 Prozent höher

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Mittwoch in einem starken internationalen Umfeld mit merklichen AufschlÀgen aus dem Handel gegangen. Höher als erwartete US-Inflationszahlen hatten den ATX zwischendurch zwar wieder an die Vortageslinie gebracht. Im SpÀthandel legte der Leitindex dann aber zu und schloss 1,79 Prozent höher bei 3081,81 Punkten. Der ATX Prime ging mit plus 1,75 Prozent bei 1554,43 Punkten aus dem Handel.